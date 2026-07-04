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        Kadınların dijital becerilerini geliştirmek için 4 ülkeden 32 katılımcı bir araya geldi

        OSMAN BİLGİN - Diyarbakır'da yürütülen proje kapsamında kadınların dijital becerilerini geliştirmek için 4 ülkeden 32 katılımcı bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 11:26 Güncelleme:
        Kadınların dijital becerilerini geliştirmek için 4 ülkeden 32 katılımcı bir araya geldi

        OSMAN BİLGİN - Diyarbakır'da yürütülen proje kapsamında kadınların dijital becerilerini geliştirmek için 4 ülkeden 32 katılımcı bir araya geldi.


        Diyarbakır İş Kadınları Derneği (DİKAD) koordinatörlüğünde Finlandiya, İtalya ve Macaristan'dan kuruluşların ortaklığında "Dijitalleşme ile Kadın Girişimciliğini Güçlendirmek Projesi" hayata geçirildi.

        Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Erasmus+ Projesi kapsamında desteklenen projeyle kadınların dijital becerilerinin geliştirilmesi, girişimcilik kapasitelerinin artırılması ve ekonomik yaşama daha etkin katılımlarının desteklenmesi amaçlanıyor.

        Proje kapsamında eğitim ve atölye çalışmaları için Finlandiya, İtalya ve Macaristan'dan gelenlerle birlikte toplam 32 katılımcı Diyarbakır'da bir araya geldi.

        Eğitim ve atölye çalışmalarında katılımcılar kadın girişimciliği, dijital dönüşüm, yenilikçilik, yetişkin eğitimi ve uluslararası işbirliği alanlarında görüş alışverişinde bulundu.

        Dijital girişimcilik, çevrim içi pazarlama, dijital iletişim araçları ve yenilikçi iş modellerine ilişkin eğitimlerin verildiği çalışmada, yaratıcı düşünme, problem çözme, liderlik, takım çalışması ve sosyal girişimcilik konularında uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi.

        Proje ortakları, eğitim faaliyetleri sonucunda hazırlanacak içeriklerin ve elde edilecek çıktıların yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde yaygınlaştırılmasını, kadınların dijital dönüşüm sürecine daha etkin katılım sağlamasını ve girişimcilik alanındaki fırsatlardan daha fazla yararlanmasını hedefliyor.

        - "Kendi alanlarında daha rekabetçi hale gelmelerini hedefliyoruz"

        DİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Müzeyyen Kaya, AA muhabirine, projenin yalnızca bir eğitim faaliyeti olmadığını, kadınların dijital çağın gerekliliklerine uyum sağlamalarına katkı sunmayı amaçladığını söyledi.

        Kadınların dijital dünyada daha güçlü ve görünür olmaları için çalıştıklarını dile getiren Kaya, proje ile kadınların dijital çağda daha görünür ve daha güçlü olmalarına katkı sağlayacak bir sürecin ilk adımını attıklarını belirtti.

        Kaya, girişimcilikte rekabetin büyük ölçüde dijital platformlara taşındığını ifade ederek, kadın girişimcilerin bu dönüşümün dışında kalmaması gerektiğini vurguladı.

        Dernek olarak kadınların ürünlerini daha geniş pazarlara tanıtabilmeleri ve ekonomik hayatta daha güçlü yer alabilmeleri için çalışmalar yürüttüklerini aktaran Kaya, "Kadınların dijital ortamda, sosyal medyada ve yapay zeka uygulamalarında yetkinlik kazanmalarını, bu sayede kendi alanlarında daha rekabetçi hale gelmelerini hedefliyoruz." dedi.

        Kaya, proje kapsamında uluslararası işbirliğinin güçlendirileceğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Projemiz üç aşamadan oluşuyor. Diyarbakır'da başlayan çalışmalarımız proje ortağı ülkelerde devam edecek. Tüm faaliyetlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'de düzenlenecek final toplantısında elde edilen sonuçları raporlaştırılarak kamuoyuyla paylaşacağız. Bu proje, kadınların dijital çağın gerisinde kalmaması için değil, dijital dönüşüme yön veren aktörler haline gelmeleri amacıyla tasarlandı."

        Proje eğitmeni Cansu Murtaza da projenin uzun soluklu ve uluslararası işbirliğine dayalı bir çalışma olduğunu söyledi.

        Diyarbakır'da gerçekleştirilen toplantılarda projenin hazırlık aşamalarının ele alındığına değinen Murtaza, kadın girişimciliğinin dijitalleşme yoluyla güçlendirilmesinin hedeflendiğini anlattı.

        Katılımcıların proje kapsamında dijital dönüşüm ve kadın girişimciliği üzerine çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Murtaza, "Katılımcılarımız dijital araçları daha etkin nasıl kullanabilecekleri konusunda fikir alışverişinde bulunuyor. Projenin Diyarbakır'da başlaması hem uluslararası etkileşim hem de kentimizin tanıtımı açısından önemli." diye konuştu.

        - "Farklı kültürlerden insanlarla bir araya geliyorum"

        Projeye Macaristan'dan katılan Bangladeş asıllı gençlik kuruluşu temsilcisi Halime Akter Happy ise kadın girişimciliği temalı uluslararası bir projede yer almaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

        Farklı ülkelerden katılımcılarla deneyim paylaşımında bulunduğuna işaret eden Happy, "Burada yeni bilgiler öğreniyor ve farklı kültürlerden insanlarla bir araya geliyorum. Ülkeme döndüğümde bu projede edindiğim deneyimleri kadınlarla paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Projeye katılan Diyarbakır Dicle Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Melike Murtaza (21) da projeyle yeni bakış açıları kazandığını dile getirdi.

        Murtaza, "Projede yer almak benim için önemli bir deneyim oldu. Kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha aktif rol almasına katkı sağlayan bu tür çalışmaların yaygınlaşmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

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