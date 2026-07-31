Diyarbakır'da çıkan örtü ve anız yangını söndürüldü

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde çıkan örtü ve anız yangını söndürüldü. Kırsal Bozoba Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle otluk ve ağaçlık alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

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