Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da metruk yapılar yıkılıyor

        Diyarbakır'da metruk yapılar yıkılıyor

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki metruk yapıların yıkımı sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 14:18 Güncelleme:
        Diyarbakır'da metruk yapılar yıkılıyor

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki metruk yapıların yıkımı sürüyor.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Muradiye Mahallesinde uzun yıllardır kullanılmayan çevreyi ve insan sağlığını tehdit eden metruk yapıların, mahalle sakinlerinin talebi üzerine başlatılan yıkım çalışmaları sürüyor.


        Gerekli yasal ve teknik işlemlerin tamamlanmasının ardından kontrollü şekilde yıkılan yapıların ortadan kaldırılmasıyla çökme ve yangın tehlikesinin yanı sıra çevre kirliliği, haşere oluşumu ve madde kullanımı sorunlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

        Çalışma sayesinde, özellikle çocuklar ve mahalle sakinleri açısından daha güvenli, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevrenin oluşturulması hedefleniyor.


        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Bağlar Belediyesinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda, vatandaşların can ve mal güvenliğini riske atan yapılar, ilgili kurumların koordinasyonuyla temizleniyor.


        Bu kapsamda, daha önce 210'a yakın metruk yapının ortadan kaldırıldığı Bağlar ilçesinde gerekli izinleri alınan 14 ayrı noktada elle ve iş makineleriyle yıkım işlemleri devam ediyor.


        Çalışmalar sırasında toz emisyonunu önlemek amacıyla aralıksız sulama yapılırken, geçiş yolları trafiğe kapatılarak mahalle sakinlerinin güvenliği en üst seviyede tutuluyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hamas: Gazze'de kapsamlı ateşkes anlaşmasını kabul ettik
        Hamas: Gazze'de kapsamlı ateşkes anlaşmasını kabul ettik
        Altın fiyatlarında şubattan bu yana bir ilk
        Altın fiyatlarında şubattan bu yana bir ilk
        Bağdat üç başkent dolaştı, vanayı Ankara’da buldu
        Bağdat üç başkent dolaştı, vanayı Ankara’da buldu
        Rafael Leao derbisi!
        Rafael Leao derbisi!
        "İspanya'nın toprak egemenliğinin ihlali"
        "İspanya'nın toprak egemenliğinin ihlali"
        4 isim adliyede
        4 isim adliyede
        Galatasaray'dan Musiala açıklaması!
        Galatasaray'dan Musiala açıklaması!
        O ülke adını değiştirdi!
        O ülke adını değiştirdi!
        Bunu okumadan Odyssey izlemeyin!
        Bunu okumadan Odyssey izlemeyin!
        Arkadaşı o anları anlattı
        Arkadaşı o anları anlattı
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Trump Netanyahu ilişkisi dostluktan düşmanlığa mı dönüştü?
        Trump Netanyahu ilişkisi dostluktan düşmanlığa mı dönüştü?
        ABD ve İsrail'den İran'a kara ablukası planı
        ABD ve İsrail'den İran'a kara ablukası planı
        Passat sedan geri mi dönüyor?
        Passat sedan geri mi dönüyor?
        Burada sıcaklık 441 derece! Ormanlarımızda son durum!
        Burada sıcaklık 441 derece! Ormanlarımızda son durum!
        Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?
        Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Cennet Koyu'nda aile saadeti
        Cennet Koyu'nda aile saadeti
        Ünlü oyuncudan akademik başarı
        Ünlü oyuncudan akademik başarı
        Yarışmadan 1 milyon dolar kazandı
        Yarışmadan 1 milyon dolar kazandı

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da cuma geleneği yıllardır sürüyor
        Diyarbakır'da cuma geleneği yıllardır sürüyor
        Diyarbakır'da metruk yapıların yıkımı sürüyor
        Diyarbakır'da metruk yapıların yıkımı sürüyor
        Jandarma astsubaylar aile içi şiddete karşı kırsalda kadın ve erkekleri bil...
        Jandarma astsubaylar aile içi şiddete karşı kırsalda kadın ve erkekleri bil...
        Diyarbakır'da Fransız turistten cami adabı hassasiyeti: Erkek turist bacakl...
        Diyarbakır'da Fransız turistten cami adabı hassasiyeti: Erkek turist bacakl...
        Diyarbakır'da 5 bin dönüm arazi alevlere teslim oldu
        Diyarbakır'da 5 bin dönüm arazi alevlere teslim oldu
        Diyarbakır'da çıkan anız yangını söndürüldü
        Diyarbakır'da çıkan anız yangını söndürüldü