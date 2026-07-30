Diyarbakır'da çıkan anız yangını söndürüldü

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü. Sulak Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle yerleşim yerine yakın bölgede yoğun duman oluştu.

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