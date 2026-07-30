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        Hani Devlet Hastanesi "D" grubu hastane statüsüne yükseltildi

        Diyarbakır'da Hani Devlet Hastanesi "D" grubu hastane statüsüne yükseltildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 15:22 Güncelleme:
        Hani Devlet Hastanesi "D" grubu hastane statüsüne yükseltildi

        Diyarbakır'da Hani Devlet Hastanesi "D" grubu hastane statüsüne yükseltildi.


        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından hastanelerin yatak kapasitesi, teknolojik altyapısı, bilimsel donanımı ve sunduğu hizmet çeşitliliği esas alınarak yapılan sınıflandırma kapsamında Hani Devlet Hastanesi, "E" grubundan "D" grubu hastane statüsüne yükseltildiği belirtildi.


        Açıklamada, hastanenin yeni statüsüyle insan kaynağı, teknolojik altyapısı ve hizmet kapasitesinin güçlendirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

        Hastaneye yeni uzman hekim, pratisyen hekim ve nitelikli sağlık personeli kadrolarının açılması, görüntüleme ve laboratuvar altyapısının ileri teknolojiye sahip cihazlarla desteklenmesinin planlandığı ifade edilen açıklamada, "Ayrıca yatak kapasitesi, ameliyathane imkanları ve yoğun bakım ünitelerinin donanımının artırılmasıyla hastaların ilçe dışındaki sağlık kuruluşlarına sevk ihtiyacının azaltılması amaçlanıyor. Hastanenin bütçe ödenekleri ile tıbbi cihaz yatırım planları da 'D' grubu hastane standartlarına göre yeniden düzenlenecek." denildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, şunları kaydetti:

        "Hani Devlet Hastanemizin 'D' grubu hastane statüsüne yükseltilmesi, ilçemiz açısından önemli bir kazanımdır. Yeni statüyle birlikte hastanemizin insan kaynağını, teknolojik altyapısını ve hizmet kapasitesini güçlendirerek sağlık hizmetlerinin yelpazesini genişletmeyi hedefliyoruz. Böylece hastalarımızın il merkezine gitmelerine gerek kalmadan daha fazla sağlık hizmetine kendi ilçelerinde erişebilmelerini sağlayacağız. Bu gelişmenin Hani ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

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