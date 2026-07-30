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        Diyarbakır'da "Ergenlerde Beyin Gelişimi ve Fırsatlar" semineri düzenlendi

        Diyarbakır'da, Sağlık Bakanlığınca hayata geçirilen "Sağlıklı Hayat Saatleri" programı kapsamında "Ergenlerde Beyin Gelişimi ve Fırsatlar" semineri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 12:54 Güncelleme:
        Diyarbakır'da "Ergenlerde Beyin Gelişimi ve Fırsatlar" semineri düzenlendi

        Diyarbakır'da, Sağlık Bakanlığınca hayata geçirilen "Sağlıklı Hayat Saatleri" programı kapsamında "Ergenlerde Beyin Gelişimi ve Fırsatlar" semineri gerçekleştirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce toplumun sağlık okuryazarlığını güçlendirmek, koruyucu sağlık yaklaşımını desteklemek ve güvenilir sağlık bilgisine erişimi artırmak amacıyla hayata geçirilen "Sağlıklı Hayat Saatleri" programı devam ediyor.

        Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Abdullah Biroğul Konferans Salonu'nda "Ergenlerde Beyin Gelişimi ve Fırsatlar" konulu seminer düzenlendi.

        Seminerde konuşan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Yağmur Soysal, ergenlik döneminde beyinde meydana gelen değişimler ve bu sürecin fırsata dönüştürülmesini sağlayacak yaklaşımlar hakkında bilgi verdi.

        Ergenlik sürecinde beyinde sinaptik budanma, miyelinizasyon ve beyin ağlarının yeniden düzenlenmesi gibi önemli gelişmeler yaşandığını belirten Soysal, bu nedenle ergenlik döneminin yalnızca sorunlarla ilişkilendirilen bir süreç olarak değil, güçlü bir öğrenme ve gelişim fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

        Ergenlikte sosyal öğrenmenin hızlandığını ve arkadaş çevresinin gençlerin davranışları üzerinde daha etkili hale geldiğini aktaran Soysal, kimlik, meslek hedefleri, arkadaşlık ilişkileri, inançlar ve yaşam alışkanlıklarının bu dönemde şekillenmeye başladığını ifade etti.

        Soysal, dil öğrenme, müzik, spor, kodlama ve sanat gibi alanlarda sunulan imkanların ergenlerin gelişimine önemli katkılar sağlayabileceğini sözlerine ekledi.

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