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        Diyarbakır'da çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

        Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 10:56 Güncelleme:
        Diyarbakır'da çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

        Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Kırsal Gölbaşı Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünden 15 personel, arazöz ve 3 ilk müdahale aracı ile itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

        Söndürme çalışmalarına jandarma ekipleri ve mahalle sakinleri de destek veriyor.

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