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        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 21:49 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kırsal Gürpınar Mahallesi'nde öğle saatlerinde meşe ağaçlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünden 20 personel, 4 arazöz ve bazı belediyelerin itfaiye ekipleri sevk edildi.


        Yaklaşık 15 hektar alanda etkili olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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