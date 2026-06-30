Diyarbakır'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalında ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalında ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kırsal Gürpınar Mahallesi'nde öğle saatlerinde meşe ağaçlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünden 20 personel ve 4 arazöz ile bazı belediyelerin itfaiye ekiplerinin desteğiyle yangına müdahale ediliyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.