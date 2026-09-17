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        Diyarbakır'da "Daltonlar" suç örgütünün yapılanmasına yönelik operasyonda 8 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'da "Daltonlar" suç örgütünün yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2026 - 10:03 Güncelleme:
        Diyarbakır'da "Daltonlar" suç örgütünün yapılanmasına yönelik operasyonda 8 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'da "Daltonlar" suç örgütünün yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma suçlarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında, örgüt liderliğini kırmızı bültenle aranan B.C.G'nin yaptığı belirtilen ve kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütünün Diyarbakır'daki yapılanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yapılan çalışmalar kapsamında, söz konusu yapılanmanın Diyarbakır’da Ş.Ö'nün yöneticiliğinde faaliyet gösterdiği belirlendi. Çalışmalar kapsamında adli işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, 16 Eylül 2026'de adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin tamamı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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