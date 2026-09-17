Diyarbakır'da "Daltonlar" suç örgütünün yapılanmasına yönelik operasyonda 8 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamada, suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma suçlarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında, örgüt liderliğini kırmızı bültenle aranan B.C.G'nin yaptığı belirtilen ve kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütünün Diyarbakır'daki yapılanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

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