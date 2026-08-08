Diyarbakır'da diş kliniğine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 2 zanlı tutuklandı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir diş kliniğine yönelik düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir diş kliniğine yönelik düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Silvan ilçesinde 28 Haziran'da diş kliniğine yönelik silahlı saldırıya ilişkin çalışma başlatıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ve Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan kapsamlı çalışmalarda, olaya karıştığı tespit edilen S.N.Ç, M.B, M.Ş.D. ve S.E. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ş.D. ve S.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 2 kişi serbest bırakıldı.
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