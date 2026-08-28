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        Diyarbakır'da elektrik akımına kapılan kadın öldü

        Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 14:13 Güncelleme:
        Diyarbakır'da elektrik akımına kapılan kadın öldü

        Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.

        Aydınlı Mahallesi'nde Özlem Dündar (37), elektrikli ocağa yemek koyduğu sırada akıma kapıldı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Çüngüş Devlet Hastanesine kaldırılan Dündar, kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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