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        Diyarbakır'da eşini silahla yaralayan kişi çocuğunu alarak kaçtı

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde eşini silahla yaralayan kişi, çocuğunu alarak kaçtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 23:06 Güncelleme:
        Diyarbakır'da eşini silahla yaralayan kişi çocuğunu alarak kaçtı

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde eşini silahla yaralayan kişi, çocuğunu alarak kaçtı.

        İddiaya göre, E.A. (30) boşanma aşamasında olduğu karısı S.A. (33) ile kızını görmek için İstasyon Caddesi'ndeki Sümer Park'ta buluştu.

        Karısının kucağındaki çocuğu zorla almaya çalışan E.A, direnen karısını silahla yaraladı.

        E.A. daha sonra çocuğunu alarak olay yerinden uzaklaştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan kadın ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri, olay yerinden kaçan E.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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        Saldırı anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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