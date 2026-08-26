Diyarbakır'da eşini silahla yaralayan kişi çocuğunu alarak kaçtı
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde eşini silahla yaralayan kişi, çocuğunu alarak kaçtı.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde eşini silahla yaralayan kişi, çocuğunu alarak kaçtı.
İddiaya göre, E.A. (30) boşanma aşamasında olduğu karısı S.A. (33) ile kızını görmek için İstasyon Caddesi'ndeki Sümer Park'ta buluştu.
Karısının kucağındaki çocuğu zorla almaya çalışan E.A, direnen karısını silahla yaraladı.
E.A. daha sonra çocuğunu alarak olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kadın ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan E.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.
Saldırı anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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