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        Diyarbakır'da Gençlik Turnuvası tamamlandı

        Diyarbakır'da Yenişehir Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen Gençlik Turnuvası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 12:03 Güncelleme:
        Diyarbakır'da Gençlik Turnuvası tamamlandı

        Diyarbakır'da Yenişehir Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen Gençlik Turnuvası sona erdi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yenişehir Gençlik Merkezince düzenlenen 22 Haziran'da başlayan turnuva, futsal, 3x3 basketbol, akıl ve zeka oyunları ile resim branşlarında gerçekleştirildi.

        Turnuvaya futsal erkek kategorisinde 16, kadın kategorisinde ise 6 takım katıldı. Erkeklerde Kartalspor, kadınlarda Şehit Öğretmen Nuriye Ak Ortaokulu takımı şampiyon oldu.

        3x3 basketbol müsabakalarında erkeklerde Demirler Spor, kadınlarda ise Şehit Öğretmen Nuriye Ak Ortaokulu takımı birinciliği elde etti.

        Akıl ve zeka oyunları yarışmasında Mirza Ali Sürüm, resim yarışmasında ise Deniz Aydın birinci oldu.

        Dört branşta toplam 166 yarışmacının mücadele ettiği turnuvada, dereceye giren sporcu ve takımlara düzenlenen törenle ödülleri verildi.

        Yenişehir Gençlik Merkezi Müdürü İskan Erpin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turnuvayla gençlerin yaz tatilini verimli geçirmelerini amaçladıklarını söyledi.

        Turnuvada dört branşta müsabakalar organize ettiklerini belirten Erpin, "Gençlerimizin merkezlerimize katılımlarının devam etmesini istiyoruz. Yaz boyunca merkezde 8 branşta eğitimler sürecek. Gönüllülük faaliyetleri, şehir gezileri ve değerler eğitimi düzenleyeceğiz. Gençlerimizin yazı bizimle birlikte dolu dolu geçirmelerini istiyoruz." dedi.

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