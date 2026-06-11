Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da gölete düşen çocuk boğuldu

        Diyarbakır'da gölete düşen çocuk boğuldu

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde gölete düşen 12 yaşındaki çocuk boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 22:35 Güncelleme:
        Diyarbakır'da gölete düşen çocuk boğuldu

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde gölete düşen 12 yaşındaki çocuk boğuldu.

        İlçeye bağlı İncehıdır Mahallesi Geçitli mezrasında, 12 yaşındaki Yunus İdris Demiroğlu, ailesinin arıcılık yaptığı bölgede bulunan gölete düştü.

        Çevrede bulunanlar tarafından göletten çıkarılan Demiroğlu, Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Demiroğlu'nun cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

        Ergani Cumhuriyet Başsavcılığınca Demiroğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'a yönelik saldırıları iptal ettim
        Trump: İran'a yönelik saldırıları iptal ettim
        Dünya Kupası'nda görkemli açılış!
        Dünya Kupası'nda görkemli açılış!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama talebi
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama talebi
        Pentagon'da "tehlikeli madde alarmı"
        Pentagon'da "tehlikeli madde alarmı"
        Troya 221 eserler Kolezyum'da
        Troya 221 eserler Kolezyum'da
        Buruk'tan TFF'ye 'yabancı' tepkisi!
        Buruk'tan TFF'ye 'yabancı' tepkisi!
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Guirassy'nin menajerinden flaş açıklama!
        Guirassy'nin menajerinden flaş açıklama!
        Araç muayene istasyonda darp sonucu ölen polisle ilgili dava başladı!
        Araç muayene istasyonda darp sonucu ölen polisle ilgili dava başladı!
        Fenerbahçe'den Nathan Ake hamlesi!
        Fenerbahçe'den Nathan Ake hamlesi!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Mourinho resmen Real Madrid'de!
        Mourinho resmen Real Madrid'de!
        Tribünler artık zenginlerin
        Tribünler artık zenginlerin
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        "Kendimi affettim"
        "Kendimi affettim"
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!
        Burası bir huzurevi değil!
        Burası bir huzurevi değil!

        Benzer Haberler

        Bakan Göktaş: "Ailesinden güç alan toplumlar daha dirençli olur" Bakan Gökt...
        Bakan Göktaş: "Ailesinden güç alan toplumlar daha dirençli olur" Bakan Gökt...
        Bakan Göktaş, Diyarbakır'daki "Aile Şenliği"nde konuştu:
        Bakan Göktaş, Diyarbakır'daki "Aile Şenliği"nde konuştu:
        Bakan Göktaş: Sosyal Hizmet Merkezi kampüslerini yaygınlaştırmaya devam ede...
        Bakan Göktaş: Sosyal Hizmet Merkezi kampüslerini yaygınlaştırmaya devam ede...
        Bakan Göktaş, Diyarbakır'ın ilk huzurevinin olduğu kampüste incelemelerde b...
        Bakan Göktaş, Diyarbakır'ın ilk huzurevinin olduğu kampüste incelemelerde b...
        Diyarbakır'da 12 yaşındaki çocuk, serinlemek için girdiği gölette boğuldu
        Diyarbakır'da 12 yaşındaki çocuk, serinlemek için girdiği gölette boğuldu
        Diyarbakır'da binanın 4. katında çıkan yangın söndürüldü
        Diyarbakır'da binanın 4. katında çıkan yangın söndürüldü