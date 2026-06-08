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        Diyarbakır'da hastalara meyve ikram edildi

        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören hastalara meyve ikramında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 13:39 Güncelleme:
        Diyarbakır'da hastalara meyve ikram edildi

        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören hastalara meyve ikramında bulundu.


        Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Osmanlı İmparatorluğu döneminde (1871) kurulan Seyyid Feyzi Efendi Bin Hasan Vakfı'nın vakfiyesinde yer alan "Her ayın ilk cuması mevsim meyveleri satın alınıp, hastanede yatan hastalara dağıtılsın" hükmü yerine getirildi.

        Bu kapsamda merkez Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne giden vakıf personeli, burada tedavi gören çocuklara ve yakınlarına meyve ikramında bulundu, çeşitli hediyeler verdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, şunları kaydetti:

        "Vakıflar Genel Müdürlüğünün düzenlediği bu tür projeler yalnızca birer yardım faaliyeti değil, aynı zamanda iyiliğin, şefkatin ve toplumsal sorumluluk bilincinin yeniden hatırlanmasına vesile oluyor. Her bir yardım eli, toplumun gönül bağlarını kuvvetlendiren bir sevgi zinciridir."

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