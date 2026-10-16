Diyarbakır'da "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" düzenlendi

Diyarbakır'da Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında "2026 Yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında düzenlenen toplantıda kentte yürütülen kamu yatırımları ile sahipsiz hayvanlara yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Vali Zorluoğlu, bugün itibarıyla il genelinde yürütülen 559 projenin toplam bedelinin 412 milyar liraya ulaştığını belirtti.

2026 yılı ödeneklerinin 80 milyar lira, yıl içi harcamalarının ise 41 milyar lira seviyesinde gerçekleştiğini aktaran Zorluoğlu, "Elde edilen veriler doğrultusunda parasal gerçekleşme oranı yüzde 51 düzeyine ulaştı. Yürütülen 559 projeden 84’ü tamamlandı, 335 projenin uygulaması devam ediyor ve 103 proje de ihale aşamasındadır " ifadelerini kullandı.

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Yatırımların öngörülen takvim içerisinde ve verimli şekilde tamamlanması için kurumlar arası koordinasyonun hayati önem taşıdığını ifade eden Zorluoğlu, sahadaki aksaklıkların hızlıca çözüme kavuşturulması talimatını verdi.

İl genelinde yürütülen sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalara da değinen Vali Zorluoğlu, "Sahipsiz hayvanların yüzde 94'ü toplandı, kalan yaklaşık bin hayvan için de çalışmalar aralıksız sürdürülüyor, kalanların toplanmasına ilişkin çalışmaların önümüzdeki hafta cuma gününe kadar tamamlanmasını hedefliyoruz." dedi.

Toplantı, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat ile DİSKİ, DSİ, Karayolları, İl Sağlık Müdürlüğü ve diğer yatırımcı kurum yöneticilerinin yürüttüğü projelere ilişkin bilgilendirme ve sunumların yapılmasıyla sona erdi.

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Toplantıya, vali yardımcıları, kaymakamlar, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.