Diyarbakır'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Diyarbakır'da oto tamir atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Merkez Yenişehir ilçesi Elazığ yolunda, madeni yağ ve akülerin de bulunduğu bir oto tamir atölyesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince iş yerinin çevresinde güvenlik önlemi alındı, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında iş yerinde hasar oluştu.

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