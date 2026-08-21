Diyarbakır'da iş yerinin kurşunlanması ve yaralama olaylarına ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde farklı tarihlerde bir iş yerinin kurşunlanması ve bir alışveriş merkezinde silahla yaralama olaylarına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde farklı tarihlerde bir iş yerinin kurşunlanması ve bir alışveriş merkezinde silahla yaralama olaylarına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğünce Kayapınar'da 27 Temmuz'da bir iş yerinin kurşunlanması, 15 Ağustos'ta da bir alışveriş merkezinde silahla yaralama olaylarına ilişkin çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, iki olayın şüphelisi olduğu tespit edilen H.A. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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