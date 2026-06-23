Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il ve ilçelerde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.



Yapılan operasyonlarda, 14 bin 988 paket kaçak sigara, 700 puro, 410 paket ısıtılmış tütün mamulü, 16 elektronik eşya ve 8 cep telefonu ele geçirildi, 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı.



