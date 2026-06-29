Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 51 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarından 51 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarından 51 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il merkezi ve ilçelerde ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakledenlere yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 7 bin 69 paket gümrük kaçağı sigara, 900 puro,190 paket ısıtılmış tütün mamulü, 56 elektronik sigara, 29 termos, 23 elektronik eşya ve 16 cep telefonu ele geçirildi, 51 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
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