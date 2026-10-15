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        Diyarbakır'da kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis için tören düzenlendi

        Diyarbakır'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Abdulkadir Bulut'un cenazesi törenle memleketine uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2026 - 15:13 Güncelleme:
        Diyarbakır'da kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis için tören düzenlendi

        Diyarbakır'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Abdulkadir Bulut'un cenazesi törenle memleketine uğurlandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Abdulkadir Bulut için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

        Bulut'un cenazesi törenin ardından memleketi Ankara'nın Mamak ilçesine uğurlandı.

        Paylaşımda, Bulut'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve emniyet teşkilatına başsağlığı dilendi.

        Galeri
        Galeri

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