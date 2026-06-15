Diyarbakır'da kayalıkta mahsur kalan oğlaklar kurtarıldı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kayalık alanda mahsur kalan 3 oğlak, arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı. Alaca Mahallesi'ndeki kayalık bölgede 3 oğlağın mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, zorlu arazi şartlarında gerçekleştirdikleri çalışma sonucu oğlakların bulunduğu noktaya ulaştı. Mahsur kaldıkları yerden indirilen oğlaklar, yapılan sağlık kontrollerinin ardından sahibine teslim edildi.

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