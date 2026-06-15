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        Diyarbakır'da kayalıkta mahsur kalan oğlaklar kurtarıldı

        Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kayalık alanda mahsur kalan 3 oğlak, arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 15:02 Güncelleme:
        Diyarbakır'da kayalıkta mahsur kalan oğlaklar kurtarıldı

        Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kayalık alanda mahsur kalan 3 oğlak, arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

        Alaca Mahallesi'ndeki kayalık bölgede 3 oğlağın mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, zorlu arazi şartlarında gerçekleştirdikleri çalışma sonucu oğlakların bulunduğu noktaya ulaştı.

        Mahsur kaldıkları yerden indirilen oğlaklar, yapılan sağlık kontrollerinin ardından sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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