Kuraklıktan etkilenen Kabaklı Göleti mevsimsel yağışlarla doldu

BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da son yıllarda yağış azlığı ve sıcakların etkisiyle kuruma noktasına gelen Kabaklı Göleti, kışın ve ilkbaharda etkili olan kar ve yağmurla yeniden doldu.



Dicle Üniversitesi (DÜ) yerleşkesinde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce 1990 yılında 25 hektar alanda sulama amaçlı kurulan, 425 bin metreküp su toplama hacmine sahip gölet, göçmen kuşlardan küçük ve büyükbaş hayvanlara kadar birçok canlıya hayat kaynağı oluyor.



Son yıllarda etkisi yoğun hissedilen iklim değişikliği, yağış azlığı ve buharlaşmayla yaşanan kuraklık nedeniyle suyun büyük oranda çekildiği gölette, kış ve ilkbahar aylarında düşen kar ve yağmur sayesinde su seviyesi arttı.



Gölet havzasının Aralık 2025'teki kurak hali ile bu yılki su seviyesinin ulaştığı nokta çekimlerle kayıt altına alındı.



- "Su seviyesinin artması sevindirici"



DÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Karakaş, AA muhabirine, göç dönemlerinde birçok kuş türü için önemli bir durak olan Kabaklı Göleti'nde yıllardır akademik gözlem çalışmaları yürüttüklerini söyledi.



Son yıllarda göletteki su seviyesinin kuraklık ve yağış azlığına bağlı büyük oranda düştüğünü ifade eden Karakaş, "Burası pek çok kuş türünün göç döneminde konaklama amaçlı kullandığı bir alan. Göç dönemi dışında da yine pek çok türe ev sahipliği yapıyor. Yakın dönemde de gözlemlerimize göre ördek ve turnaların da olduğu 109 kuş türüne yönelik bilimsel çalışmamız var." dedi.



Karakaş, Kabaklı Göleti'nin önceki yıllarda yaşanan kuraklıktan etkilendiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Son yıllarda yağış azlığına bağlı su seviyesi gittikçe düştü hatta dönem dönem su takviyeleri yapıldı ancak bu bile yetmedi. Su seviyesindeki düşüş kuşlar dahil buradaki yaban hayatını olumsuz etkiledi. Bunu yaptığımız gözlemlerde de gördük. Son yağışlarla birlikte su seviyesinin artması sevindirici. Bunun kuş türlerine yansımasını da yaptığımız gözlemlerde görebiliyoruz."



Suyun yaşamın olmazsa olmazlarından olduğunu vurgulayan Karakaş, su seviyesindeki artışın bölgedeki canlı yaşamında hem tür hem de birey sayısı olarak olumlu sonuçlar doğuracağını ifade etti.



Karakaş, "Bölgemizde yaz ayları sıcak ve kurak geçiyor. Kabaklı Göleti gibi göletlerde en temel sorun buharlaşma ve su kayıplarıdır. Mevsimsel koşulların kuraklığı tetiklemesi durumunda su seviyesinin yeniden düşme riski bulunmaktadır." diye konuştu.







