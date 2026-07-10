Diyarbakır'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu.



Yolaltı Mahallesi Şılbe 5'inci Sokak'ta bir kişinin uçurumda hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.



Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.



Yapılan incelemede cesedin, hakkında kayıp ihbarı bulunan 50 yaşındaki H.K'ye ait olduğu tespit edildi.



H.K'nin cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

