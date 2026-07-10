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        Diyarbakır'da özel hastaneye yönelik silahlı saldırıya ilişkin 2 kişi yakalandı

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki özel bir hastaneye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 23:58 Güncelleme:
        Diyarbakır'da özel hastaneye yönelik silahlı saldırıya ilişkin 2 kişi yakalandı

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki özel bir hastaneye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Huzurevleri Mahallesi'nde, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolundaki özel bir hastaneye dün kimliği belirsiz kişilerce silahla ateş edildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan olmazken, hastanede hasar oluştu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince saldırıya ilişkin 2 şüpheli yakalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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