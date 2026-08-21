Diyarbakır'da kuralları ihlal eden sürücüye 111 bin lira ceza kesildi

Diyarbakır'da makas atan sürücüye 111 bin lira para ve 60 gün süreyle trafikten men cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, 18 Ağustos'ta Diyarbakır-Elazığ kara yolunda bir aracın makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünün tespit edilmesi üzerine trafik ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kimliği tespit edilen aracın sürücüsü yakalandı.

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında makas atma, emniyet şeridini kullanma ve saygısızca araç kullanma ihlalleri nedeniyle sürücüye 111 bin lira para cezası uygulanırken sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı ve araç 60 gün süreyle trafikten menedildi.