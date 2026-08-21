Diyarbakır'da sulama kanalına düşen otomobildeki 4 kişi kendi imkanlarıyla çıktı
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde otomobil sulama kanalına düştü.
Giriş: 21.08.2026 - 14:20 Güncelleme:
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde otomobil sulama kanalına düştü.
Kırsal Yatır Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, sulama kanalına düştü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Otomobilde bulunan 4 kişi kendi imkanlarıyla sudan çıktı.
Araç, jandarma ve itfaiye dalgıç ekiplerinin ortak çalışmasıyla kanaldan çıkarıldı.
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