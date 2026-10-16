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        Diyarbakır'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 15:30 Güncelleme:
        Diyarbakır'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        E.T. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Diyarbakır-Batman kara yolu kırsal Yukarı Salat Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 44 AFP 568 plakalı minibüs ile çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince yapılan kontrolde, E.T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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