Diyarbakır'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
E.T. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Diyarbakır-Batman kara yolu kırsal Yukarı Salat Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 44 AFP 568 plakalı minibüs ile çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan kontrolde, E.T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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