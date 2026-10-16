Diyarbakır'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

E.T. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Diyarbakır-Batman kara yolu kırsal Yukarı Salat Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 44 AFP 568 plakalı minibüs ile çarpıştı.

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