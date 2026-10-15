Diyarbakır'da nefes borusuna mandalina parçası kaçan öğrenciyi müdür yardımcısı kurtardı

Eğil ilçesindeki Enver Geçgel İlk ve Ortaokulu'nda görevli müdür yardımcısı Deniz Yücel, teneffüste mandalina yiyen 1. sınıf öğrencisinin boğulma tehlikesi geçirdiğini fark etti.

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