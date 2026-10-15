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        Diyarbakır'da nefes borusuna mandalina parçası kaçan öğrenciyi müdür yardımcısı kurtardı

        Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde nefes borusuna mandalina parçası kaçan öğrenci, müdür yardımcısının Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2026 - 19:37 Güncelleme:
        Diyarbakır'da nefes borusuna mandalina parçası kaçan öğrenciyi müdür yardımcısı kurtardı

        Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde nefes borusuna mandalina parçası kaçan öğrenci, müdür yardımcısının Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

        Eğil ilçesindeki Enver Geçgel İlk ve Ortaokulu'nda görevli müdür yardımcısı Deniz Yücel, teneffüste mandalina yiyen 1. sınıf öğrencisinin boğulma tehlikesi geçirdiğini fark etti.

        Öğrencinin yanına gelen Yücel, Heimlich manevrası uygulayarak mandalina parçasının nefes borusundan çıkmasını sağladı.

        Yücel'in müdahalesi okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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