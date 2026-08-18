Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da oda başkanlarından bazı iş yerlerinin kurşunlanmasına tepki

        Diyarbakır'da oda başkanlarından bazı iş yerlerinin kurşunlanmasına tepki

        Diyarbakır'da oda başkanları son dönemde bazı iş yerlerinin kurşunlanmasına basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 16:51 Güncelleme:
        Diyarbakır'da oda başkanlarından bazı iş yerlerinin kurşunlanmasına tepki

        Diyarbakır'da oda başkanları son dönemde bazı iş yerlerinin kurşunlanmasına basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

        Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Özer Sanal öncülüğünde düzenlenen basın açıklamasına Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu ile bazı esnaf katıldı.

        Merkez Kayapınar ilçesindeki Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odasında basın mensuplarına açıklama yapan Oda Başkanı Özer Sanal, dün saat 05.30 sıralarında merkez Sur ilçesinde kendisine ait kuyumcu dükkanına silahlı saldırıda bulunulduğunu belirtti.

        REKLAM

        Kuyumcu esnafı olarak bugün saldırılara tepki amacıyla kepenk kapattıklarını belirten Sanal, olayın ilk anından itibaren devletin tüm kurumlarıyla süreci yakından takip ettiğini, gerekli tüm adımları kararlılıkla attığını söyledi.

        Sanal, "Valiliğimiz ve emniyet güçlerimiz, olayın aydınlatılması ve sorumluların adalet önüne çıkarılması için büyük bir titizlik ve özveriyle çalışmalarını sürdürmektedir. Devletimizin gücüne, adalete ve hukukun üstünlüğüne olan inancımız tamdır. Valiliğimizin koordinasyonunda, emniyet teşkilatımızın gece gündüz demeden yürüttüğü çalışmalarla faillerin en kısa sürede adalete teslim edilmesi için gereken her türlü çaba gösterilmektedir. Bu menfur saldırıyı kınıyorum. Bilinmesini isterim ki bu alçak saldırı, sadece bana veya işletmeme yapılmış bir eylem değil, doğrudan esnafımızın huzuruna, rızkına ve Diyarbakır'ımızın barış ortamına sıkılmış bir kurşundur. Devletimizin yanındayız, devletimiz de bizim yanımızda." dedi.

        REKLAM

        Sanal, konuşmasının sonunda isteyen esnafın bu saat itibarıyla iş yerlerini açabileceğini belirtti.

        Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ebedinoğlu da kentin ve bölgenin huzurunu kaçırmaya yönelik bu saldırıların muvaffak olmayacağını söyledi.

        Bu kurşunların Diyarbakır esnafına ve tüccarına değil, Diyarbakır halkının huzuruna sıkıldığını belirten Ebedinoğlu, "Bu kendini bilmez çapulculara asla izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

        Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kaya ise kentte son dönemde iş yerlerine yönelik bu tür saldırıların yaşandığını söyledi.

        Bu saldırıların sonlanması için devlet birimlerinin titizlikle çalıştığını belirten Kaya, şunları kaydetti:

        REKLAM

        "Valimiz, emniyet bunu sonlandıracak. Bu tek başına adi münferit bir olay değil. Kuyumcular bu saldırıya karşı bir günlük kepenk kapatma eylemi yaparak bir mesaj veriyor. Bunu Diyarbakır'a yapılmış bir saldırı olarak değerlendirip, bir günlük eylem yaptıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Bir an önce faillerin yakalanmasını, bu olayların sonlanmasını istiyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: ABD, İran'la aktif görüşme içinde değil
        Trump: ABD, İran'la aktif görüşme içinde değil
        Ahmet Denizolgun için fethi kabir kararı
        Ahmet Denizolgun için fethi kabir kararı
        Mavi Vatan'a Milli Park Kalkanı: Türkiye tarihinde ilk kez Deniz Milli Parkı ilan edildi
        Mavi Vatan'a Milli Park Kalkanı: Türkiye tarihinde ilk kez Deniz Milli Parkı ilan edildi
        Muhittin Böcek'in ek ifadesi ortaya çıktı
        Muhittin Böcek'in ek ifadesi ortaya çıktı
        Kaza anı kamerada! Korkunç
        Kaza anı kamerada! Korkunç
        Yola dökülen boya, tepkime sonucu ortaya çıkmış!
        Yola dökülen boya, tepkime sonucu ortaya çıkmış!
        Transferde David sürprizi!
        Transferde David sürprizi!
        "3,5 yıldır kimse sokağa çıkmadı"
        "3,5 yıldır kimse sokağa çıkmadı"
        Batrakov geliyor!
        Batrakov geliyor!
        Bakanlıktan 'ekonomi programında değişiklik' haberlerine yanıt
        Bakanlıktan 'ekonomi programında değişiklik' haberlerine yanıt
        İzmit Körfezi akvaryuma dönüştü
        İzmit Körfezi akvaryuma dönüştü
        "Bu süreci yaşamak kolay değil"
        "Bu süreci yaşamak kolay değil"
        8 ilde şeker soruşturması
        8 ilde şeker soruşturması
        Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı yürürlüğe girdi
        Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı yürürlüğe girdi
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        450 milyon dolarlık mega yatta tatil
        450 milyon dolarlık mega yatta tatil
        F.Bahçe'nin Lyon 11'i
        F.Bahçe'nin Lyon 11'i
        Bodrum çarşısında alışveriş yaptı
        Bodrum çarşısında alışveriş yaptı
        Otopsisi tamamlandı
        Otopsisi tamamlandı
        Yerli telefonda sona doğru
        Yerli telefonda sona doğru

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da kuyumcu esnafı, silahlı saldırıyı protesto etti
        Diyarbakır'da kuyumcu esnafı, silahlı saldırıyı protesto etti
        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Diyarbakır'da yabancı uyruklu şahsın iç beden muayenesinde 83 kapsül eroin...
        Diyarbakır'da yabancı uyruklu şahsın iç beden muayenesinde 83 kapsül eroin...
        Bakan Göktaş: Terörsüz Türkiye'yi şehit yakınlarımız ve gazilerimizle birli...
        Bakan Göktaş: Terörsüz Türkiye'yi şehit yakınlarımız ve gazilerimizle birli...
        "Çevre dostu" tekne 4 ilin güzelliklerini keşfe çıkarıyor
        "Çevre dostu" tekne 4 ilin güzelliklerini keşfe çıkarıyor
        Vatandaşın elektrik denetim ekibine aldırmadan sayaca müdahale anları kamer...
        Vatandaşın elektrik denetim ekibine aldırmadan sayaca müdahale anları kamer...