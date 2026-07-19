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        Diyarbakır'da öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 19 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim gören öğrencileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 19 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 15:11 Güncelleme:
        Diyarbakır'da öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 19 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim gören öğrencileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 19 kişi yaralandı.

        Nedim T. idaresindeki 34 BNC 160 plakalı servis minibüsü ile Veysi S'nin kullandığı 07 BOF 189 plakalı otomobil, kırsal Ağaçgeçit Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

        Kazada, 17'si öğrenci 19 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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