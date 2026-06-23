Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da öğrenciler "Gaffar Amcayla El Ele Projesi" ile polislik mesleğini tanıyor

        Diyarbakır'da öğrenciler "Gaffar Amcayla El Ele Projesi" ile polislik mesleğini tanıyor

        Diyarbakır'da, Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünce yürütülen "Gaffar Amcayla El Ele Projesi" kapsamında öğrenciler polislik mesleğini yakından tanıma fırsatı buluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Diyarbakır'da öğrenciler "Gaffar Amcayla El Ele Projesi" ile polislik mesleğini tanıyor

        Diyarbakır'da, Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünce yürütülen "Gaffar Amcayla El Ele Projesi" kapsamında öğrenciler polislik mesleğini yakından tanıma fırsatı buluyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje, Diyarbakır Valiliğinin katkılarıyla, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünün işbirliğinde hayata geçirildi.

        Proje kapsamında ilkokul ve ortaokul çağındaki öğrencilerin emniyet ve güvenlik hizmetlerini yakından tanımaları, polislik mesleği hakkında bilgi edinmeleri ve güvenlik hizmetlerine yönelik farkındalık kazanmaları amaçlanıyor.

        Öğrenciler, proje kapsamında polis adaylarıyla bir araya gelerek meslek hakkında bilgi alıyor.

        Ziyaretlerde sosyal hizmet uzmanları ve eğitmenler eşliğinde anket çalışmaları yapılırken, öğrenciler eğitim merkezi yerleşkesini gezme imkanı buluyor.

        Etkinliklerde ayrıca tiyatro gösterileri düzenleniyor, öğrencilere çeşitli hediyeler ve ikramlarda bulunuluyor.

        İlk uygulaması 18 Haziran'da Aziziye İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen projede, 13 öğrenci eğitim merkezini ziyaret ederek etkinliklere katıldı.

        Adını, 24 Ocak 2001'de Diyarbakır Emniyet Müdürü olarak görev yaptığı sırada düzenlenen terör saldırısında 5 çalışma arkadaşıyla şehit olan Ali Gaffar Okkan'dan alan eğitim merkezinde yürütülen projeyle, Okkan'nın hatırasının da yaşatılması hedefleniyor.

        Proje kapsamında 2025-2026 eğitim öğretim döneminde 500, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde ise 1500 öğrencinin merkezi ziyaret etmesi planlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İstanbul merkezli 9 ilde vergi kaçakçılığı operasyonu
        İstanbul merkezli 9 ilde vergi kaçakçılığı operasyonu
        "Zoraki evlilik cinayeti" Firari katil sınırda yakalandı!
        "Zoraki evlilik cinayeti" Firari katil sınırda yakalandı!
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Kaçırılan Karaal işkenceyi anlattı! Kilit 5 isim yakalandı!
        Kaçırılan Karaal işkenceyi anlattı! Kilit 5 isim yakalandı!
        Beşiktaş'tan stoper harekatı!
        Beşiktaş'tan stoper harekatı!
        Birleşik Krallık'ta dört yılda beşinci başbakanlık seçimi
        Birleşik Krallık'ta dört yılda beşinci başbakanlık seçimi
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        Messi Dünya Kupaları tarihine geçti!
        Messi Dünya Kupaları tarihine geçti!
        Rekabet’ten Threads açıklaması!
        Rekabet’ten Threads açıklaması!
        Cinsel istismar mağduru Oya'yı katleden nişanlıya büyük ceza!
        Cinsel istismar mağduru Oya'yı katleden nişanlıya büyük ceza!
        Kalbi 20 kez durdu! Hayata böyle tutundu
        Kalbi 20 kez durdu! Hayata böyle tutundu
        Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel ise TBMM'de
        Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel ise TBMM'de
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        Arif ile Ceylan'ın kemikleri 3 mağarada bulundu! Aile kararıyla töre infazı!
        Arif ile Ceylan'ın kemikleri 3 mağarada bulundu! Aile kararıyla töre infazı!
        "Yanlış kayaya çarptı"
        "Yanlış kayaya çarptı"
        "İstenmeyen çocuktum"
        "İstenmeyen çocuktum"
        Gol düellosunda kazanan Norveç!
        Gol düellosunda kazanan Norveç!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" etkinliği yapıldı
        Diyarbakır'da "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" etkinliği yapıldı
        "Gaffar Amcayla El Ele" Projesiyle çocuklar polislik mesleğini yakından tan...
        "Gaffar Amcayla El Ele" Projesiyle çocuklar polislik mesleğini yakından tan...
        Diyarbakır'da "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasına yoğun ilgi
        Diyarbakır'da "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasına yoğun ilgi
        Diyarbakır'da çiftçilere tarım aletleri dağıtıldı
        Diyarbakır'da çiftçilere tarım aletleri dağıtıldı
        Yalnız yaşayan adam evinin önünde ölü bulundu
        Yalnız yaşayan adam evinin önünde ölü bulundu
        Diyarbakır'da 17 yıl önce kaybolan 2 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla 1 kişi tut...
        Diyarbakır'da 17 yıl önce kaybolan 2 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla 1 kişi tut...