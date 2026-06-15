Diyarbakır'da öğrencilere kitap ve çocuk kiti hediye edildi.



Diyarbakır Yazarlar ve Şairler Derneğinden yapılan açıklamaya göre, "Bir Kitap Bin Umut" Projesi kapsamında Türk Kızılay Sur Şubesi Başkanlığı ve DİYŞAD tarafından Ziya Gökalp İlkokulu ve Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilere kitap ve çocuk kiti hediye edildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen DİYŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Ak, kitap okumanın çocukların zihinsel gelişimine katkı sunduğunu belirtti.





Ak, ​şunları kaydetti:





"DİYŞAD olarak, medeniyetlerin beşiği Diyarbakır'da her bir çocuğumuzun kitaba dokunmasını, okuyarak ufkunu açmasını çok önemsiyoruz. Bu anlamlı etkinlik, sadece bir kitap dağıtımı değil, çocuklarımızın geleceğine bırakılmış birer umut tohumudur."



Türk Kızılay Sur Şube Başkanı Gülhan Sönmez ise insani yardım faaliyetlerinin yanı sıra eğitime ve kültüre destek vermeyi görev bildiklerini belirtti.



Sönmez, ​"Kızılay olarak hayatın her alanında ihtiyaç sahiplerine dokunmaya gayret ediyoruz. Eğitime yapılan yatırım, geleceğe yapılan en büyük yatırımdır. Çocuklarımıza okuma sevgisi aşılamak, onların hayal dünyalarını zenginleştirmek bizler için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.



Okul Müdürü Mustafa Bozkuş ise Türk Kızılay Sur Şubesi ve DİYŞAD heyetine teşekkür etti.



