Diyarbakır'da otomobile silahlı saldırıda 1 kişi öldü

Araçtan inen ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğrayan İlyas Ö. ağır yaralandı.

Kırsal Çardak Mahallesi mevkisinde İlyas Ö'nün kullandığı seyir halindeki 13 AAL 196 plakalı otomobilin önü başka bir araç tarafından kesildi.

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