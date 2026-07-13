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        Diyarbakır'da özel hastaneye yönelik silahlı saldırıya ilişkin yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki özel bir hastaneye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 16:11 Güncelleme:
        Diyarbakır'da özel hastaneye yönelik silahlı saldırıya ilişkin yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki özel bir hastaneye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.


        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 10 Temmuz'da Huzurevleri Mahallesi'nde, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolundaki özel bir hastaneye silahla ateş edilmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.


        Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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