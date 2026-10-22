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        Diyarbakır'da şehit aileleri ve gaziler için dayanışma ve onur yemeği verildi

        Diyarbakır'da şehit aileleri ve gaziler için dayanışma ve onur yemeği programı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 21:17 Güncelleme:
        Diyarbakır'da şehit aileleri ve gaziler için dayanışma ve onur yemeği verildi

        Diyarbakır'da şehit aileleri ve gaziler için dayanışma ve onur yemeği programı yapıldı.

        Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfınca (EMŞAV), merkez Kayapınar ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen programda konuşan Vali Yardımcısı Hatice Cemre İncesu, şehitler ve gazileri anmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

        Ortak sorumluluklarından birinin hem şehit yakınlarının hem de gazilerin emanetine sahip çıkmak olduğunu belirten İncesu, şunları kaydetti:

        "Bazı fedakarlıklar var ki onları kelimelerle ifade etmek çok mümkün değil. Şehitlik mertebesi böyle bir fedakarlık. Gazilik ise hem bir fedakarlık hem de devlete ve millete karşı adanmışlığın bir nişanesi şeklinde. Özellikle milletimizin huzuru ve güvenliği için 7/24 herhangi bir zaman dilimi fark etmeksizin görevini ifa eden emniyet teşkilatımızın kıymetli üyelerine, bu görevi ifa ederken hayatını kaybeden şehitlerimize ve gazilerimize çok teşekkür ediyoruz. Onların fedakarlıklarının karşılığını verebilmek veya sözlerle ifade edebilmek elbette ki mümkün değil. Ama şehitlerimiz bize ailelerini emanet bıraktılar. Onlar için elimizden gelen her türlü fedakarlığı yerine getirmek bizim en üstün görevlerimizden bir tanesidir."

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        İçişleri Bakanlığı Müşaviri ve Yeşeren Gençlik Derneği Başkanı Hatice Atan da bu coğrafyada 40 yıl boyunca annelerin gözyaşı döktüğünü söyledi.

        Kimilerinin evladını, kimilerinin de eşini kaybettiğini belirten Atan, şöyle konuştu:

        "Bir süreçten geçiyoruz. Sayın Devlet Bahçeli, Türkiye'nin huzuru için bir meşale yaktı. Akabinde Dünya lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Terörsüz Türkiye süreci yürüyor. Yine Meclis çatısı altında Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'un başkanlığında bir komisyon kuruldu. Bizler şehit yakınları olarak çok bedel ödedik. Sevdiklerimizi kaybettik ama bir daha başkaları acı çekmesin diye diyoruz ki, yüreğimiz kan ağlasa, canımız acısa da başkaları ağlamasın diye en büyük bedeli dün şehit yakınları verdi, gaziler verdi, bugün de bu ülkede eğer barış olacaksa, huzur olacaksa siz olmadan bu iş olmaz. İnşallah bu süreci hep birlikte başarıya ulaştıracağız. Çünkü biz devlet büyüklerimize inanıyoruz, güveniyoruz."

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        EMŞAV Başkanı Abdurrahman Yılmaz da vatanın her karış toprağında şehitlerin kanı ve gazilerin fedakarlığı olduğunu ifade etti.

        EMŞAV olarak en büyük gayelerinin şehit ailelerinin ve gazilerin yalnız olmadıklarını hissettirmek, sevinçlerinde ve hüzünlerinde yanlarında olmak, sorunlarına çözüm üretmek ve emanetlerine sahip çıkmak olduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Ülkemiz yaklaşık yarım asırdır terör belasıyla mücadele etmektedir. Bunun en büyük acısını da siz yaşadınız. Siz bedel ödediniz, siz gözyaşı döktünüz, siz cefa çektiniz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli bir iradeyi ortaya koydular. Barış ve kardeşliğin bu ülkeye yeniden hakim olması, el ele gönül gönüle yeniden bir yol almamız için bir süreç başlattı. İnşallah bu süreç sükunetle, huzurla, özellikle siz bedel ödeyen insanların katkısıyla bir nihayete erecek. Buna inanıyoruz."

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