AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Diyarbakır'da konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Bunca katettiğimiz mesafenin ardından artık şiddetle anılan bir ülke olmak istemiyoruz. Hepimiz daha huzurlu, daha zengin, daha müreffeh, daha kardeşçe bir ülkede yaşamayı hak ediyoruz. Şiddeti ortadan kaldırabilirsek insan hakları ve demokrasi alanlarında siyasi ve hukuki zeminde atılabilecek bütün adımları atabileceğimize inanıyoruz." dedi.

Diyarbakır'daki temasları kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Yalçın, İl Başkanı Hamit Sümer ve partililerle görüştü.

Yalçın, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de yeni bir inisiyatif, yeni bir süreç başlattıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun yıllar boyunca konuya verdiği önem sayesinde bu zamana kadar yaptığı çalışmaların önemli bir noktaya ulaştığını söyledi.

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"Çok önemli merhalelerin katedildiğini, geriye bazı alanların kaldığını, o alanların da hızla başarılabileceğini düşünüyoruz. Bundan 20 yıl öncesine oranla Türkiye'de Türk-Kürt kardeşliğinin geldiği noktayı hepimiz görebiliyoruz" diyen Yalçın, geçmiş dönemlerde yaşanan hak ihlallerine değindi.

Hasan Basri Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti olarak birçok icraata imza atmış bir siyasi parti olmanın gururunu yaşıyoruz ama en büyük gururunu yaşadığımız şeylerin başında da insan hakları ve demokrasi alanında katettiğimiz mesafeler gelir. Bu ülkede çok barajlar yaptık, çok hastane inşa ettik, çok yol yaptık. Çok icraatlar gerçekleştirdik. Bunların hepsi AK Parti'nin başarı hanesine yazılır ama bazı icraatlarımız var ki bunlar sadece yol, hastaneden ibaret değil, insanların gönlüne ve zihnine dokunan devrim niteliğindeki icraatlardır. Bunlar hala gurur hanemizde durur. Mesela başörtüsü yasaklarının bu ülkede kaldırılmış olması, mesela katsayı garabetinin bu ülkede tarih edilmesi, insanca, beraber ve kardeşçe yaşama için kurulan altyapı, demokratik reformlar, insan hakları alanında atılmış adımlar, Kürt meselesinde katedilen mesafeler... Dönüp baktığımızda bütün bunların başarıldığını hepimiz gururla görüyoruz. İnsan hakları, demokrasi, eşitçe yaşam, kardeşçe yaşam meseleleri her açıldığında AK Parti'li olmaktan ve AK Parti'nin bir neferi olmaktan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir yol arkadaşı olmaktan gurur duyuyorum. Özellikle bu gururu Diyarbakır gibi şehirlerimize geldiğimde tekrar duyuyorum. Çünkü bölgenin geleceğinde en büyük adımları AK Parti olarak attık. Bu ülkede kimsenin cesaret edemediği meseleleri çözüp o meselelerde büyük mesafeler kateden bir siyasi partiyiz ama bizim başka bir sloganımız daha var, durmak yok yola devam."

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- "Daha huzurlu, daha zengin, daha müreffeh bir ülkede yaşamayı hak ediyoruz"

Türkiye'nin hedeflerinin çok daha büyük olduğunu dile getiren Yalçın, daha gelişmiş, daha büyük, daha müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmeye çalıştıklarını ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı​​​​​​​ Yalçın, şunları kaydetti:

"Bunca katettiğimiz mesafenin ardından artık şiddetle anılan bir ülke, şiddetle anılan bir bölge olmak istemiyoruz. Hepimiz daha huzurlu, daha zengin, daha müreffeh bir ülkede yaşamayı hak ediyoruz. Bu ülke çok sorunlu dönemlerden geçti. O sorunların büyük kısmını hallettik. Önümüzde yine halledilmesi gereken meselelerin başında da şiddetin durması gerekiyor. Şiddeti bütünüyle ortadan kaldırabilirsek, şiddeti bütünüyle bu coğrafyanın kaderi olmaktan çıkartırsak önümüzün çok açık olduğunu biliyoruz. Biz etle tırnak olmuş bir toplumuz. Kardeşçe geçinmeyi, kardeşçe yaşamayı bilen bir toplumuz. Yaralarımızın üzerine tuz basmayı deneyenler olsa da onlara bu zamana kadar en zor dönemlerde bile fırsat vermedik. Kardeşliğimizi bu ülkede hep sağlam ve güçlü tuttuk. Eğer şiddeti de ortadan kaldırabilirsek insan hakları ve demokrasi alanlarında siyasi ve hukuki zeminde atılabilecek bütün adımları atabileceğimize inanıyoruz. 467 milletvekilimiz şiddetin durması için bu milli birlik ve kardeşlik projesine destek verdi. Cumhur İttifakı inisiyatifi olarak başlamış olmasına rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yoğun desteğini aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanımız şu an itibarıyla üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getirmiştir. Bundan sonra süreci yakından takip etmek, endişeye kapılmadan, gereksiz söylemlere düşmeden, dikkatle süreci yönetmek ve izlemek, örgütün silah bırakmasını sağlamak, o silahların bırakıldığını, gömüldüğünü artık Türkiye'ye yönelik bir tehdit oluşturmadığını gördüğümüz andan itibaren de inşallah çok daha güzel günler hepimizi bekliyor diye düşünüyoruz. Şiddetin durması ve kardeşlik bağlarının artmasından başka hiçbir hedefin peşinden koşmuyoruz. Koştuğumuz tek şey kardeşliğin, bu güzel Türkiye'nin, bu güzel ortamın inşa edilmesinden ibarettir. Onu kazanana kadar, onu inşa edene kadar çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye demokrasi tarihinde atılamamış adımları atmayı başardıysak bundan sonraki adımları da atmayı başaracağız diye düşünüyorum."

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Kendisine iletilenler doğrultusunda Ankara'ya döndüğünde Diyarbakır'ın beklentilerini karşılamak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Yalçın, "Diyarbakır'da yoğun bir trafik ve çevre yolu meselesinin olduğunu biliyoruz ve bu konuda atılacak adımlar, hızlandırılması gereken süreçler için elimizden geleni yapıyoruz. Diyarbakır'a her zaman özel bir önem atfettik. İnşallah Cumhurbaşkanımız da önümüzdeki dönemde Diyarbakır'a çeşitli ziyaretler gerçekleştirir. O ziyaretlerde de daha önceki ziyaretlerde olduğu gibi Diyarbakır ile kucaklaşmasını istiyoruz Cumhurbaşkanımızın. Diyarbakır'ın özel bir önemi vardır. Diyarbakır il teşkilatımızın da çok fedakar ve cefakar bir şekilde sahada çalıştığını biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın da sizlerden, bizlerden beklentisi aslında bundan ibarettir. İl yönetimimizi tebrik ediyorum. İnşallah çok daha yoğun bir şekilde sahaya çıkacağız, 'Terörsüz Türkiye' başta olmak üzere Türkiye Yüzyılı'nın bütün projelerini vatandaşımızla paylaşacağız. İnşallah 2028'de tekrar Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçerek Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.