Çermik'te Aile Destek ve Danışma Merkezi açıldı

Merkezde ayrıca kadın, çocuk, engelli ve yaşlı bireylere yönelik destek çalışmaları yürütülecek, eğitim seminerleri düzenlenecek.

Çermik Belediyesince aile yapısını güçlendirmek ve vatandaşlara psikososyal destek sunmak amacıyla Aile Destek ve Danışma Merkezi hizmete girdi.

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