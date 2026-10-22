Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Çermik'te Aile Destek ve Danışma Merkezi açıldı

        Çermik'te Aile Destek ve Danışma Merkezi açıldı

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Aile Destek ve Danışma Merkezi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 16:09 Güncelleme:
        Çermik'te Aile Destek ve Danışma Merkezi açıldı

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Aile Destek ve Danışma Merkezi açıldı.

        Çermik Belediyesince aile yapısını güçlendirmek ve vatandaşlara psikososyal destek sunmak amacıyla Aile Destek ve Danışma Merkezi hizmete girdi.

        Merkezde, aile danışmanlığı, psikolojik danışmanlık ve hukuki rehberlik hizmetleri ücretsiz sunulacak.

        Merkezde ayrıca kadın, çocuk, engelli ve yaşlı bireylere yönelik destek çalışmaları yürütülecek, eğitim seminerleri düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        Hamile kadına bıçaklı saldırı!
        Hamile kadına bıçaklı saldırı!
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        ABD ve İsrail'in İran saldırı hazırlığı iddiaları yoğunlaştı
        ABD ve İsrail'in İran saldırı hazırlığı iddiaları yoğunlaştı
        Prenses iş başında!
        Prenses iş başında!
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        "Bununla evlenecek misin?"
        "Bununla evlenecek misin?"

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, DÜ Akademik Yıl Açılış Töreni'nde...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, DÜ Akademik Yıl Açılış Töreni'nde...
        Kocaköy Devlet Hastanesinde Sigara Bırakma Polikliniği hizmete açıldı
        Kocaköy Devlet Hastanesinde Sigara Bırakma Polikliniği hizmete açıldı
        Avrupa Sinema Günleri Diyarbakır'da başladı
        Avrupa Sinema Günleri Diyarbakır'da başladı
        Apartman görevlisi olarak çalışırken 2 şiir kitabı çıkardı Diyarbakır'da ya...
        Apartman görevlisi olarak çalışırken 2 şiir kitabı çıkardı Diyarbakır'da ya...
        LÖSEV'in faaliyetleri Diyarbakır'da düzenlenen toplantıda tanıtıldı
        LÖSEV'in faaliyetleri Diyarbakır'da düzenlenen toplantıda tanıtıldı
        Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Besnik Hasi, basın mensuplarıyla...
        Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Besnik Hasi, basın mensuplarıyla...