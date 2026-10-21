Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Besnik Hasi, basın mensuplarıyla bir araya geldi:

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Besnik Hasi, "Samsunspor ve Eyüpspor benim için şu anda Galatasaray maçından çok daha önemli." dedi.

Amed Sportif Faaliyetler'in futbol şube sorumlusu Nedim Şimşek ile Şehmus Özer Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısına katılan Hasi, son dönemdeki maçların ardından takımın genel durumu, rakiplerin yaklaşımı ve Samsunspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Samsunspor ile deplasmanda yapacakları maça hazırlanmaya devam ettiklerini ifade eden Hasi, rakiplerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

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"Çok dikkatli olmamız lazım. Nasıl reaksiyon vereceklerini bilmiyoruz. Yeni hocaları var. İçeride oynuyorlar. Kasımpaşa maçından sonra takımı tanıdıktan sonra daha iyi olacağına dair birkaç söylemleri olmuştu. Bu da doğrudur. Nasıl reaksiyon verecekleriyle alakalı hiçbir fikrimiz yok. İşimizi yapıyoruz. Ne yapacaklarıyla alakalı rakip takımı iyi tanımaya çalışıyoruz çünkü çok tehlikeli bir rakip, onu söyleyeyim. Kendi işimize odaklanıyoruz. Yüzde 100 nasıl hazır oluruz? O konuda kafa yoruyoruz."

Oynayacakları Samsunspor, Eyüpspor ve Galatasaray maçlarını değerlendiren Hasi, maçlara 2 veya 3 haftalık olarak bakmadıklarını her maçı ayrı ayrı değerlendirdiklerini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Samsunspor ve Eyüpspor benim için şu anda Galatasaray maçından çok daha önemli, çünkü Galatasaray zaten Türkiye'nin en büyük takımlarından bir tanesi fakat Samsunspor ve Eyüpspor bizim puan alma ihtimalimizin daha yüksek olduğu takımlar. Bunlardan puan alabilme ihtimalimiz daha yüksektir. Bugün şu anda sadece Samsun'a odaklıyım. Özellikle Türkiye'de uzun dönem planlar yapmak iyi değildir. Kısa dönemli planlar her zaman daha sağlıklıdır. Bir sonraki maça odaklanmanız çok daha sağlıklıdır sizin için. Dediğim gibi ben maç maç bakıyorum."

Takım olarak şu ana kadar iyi işler çıkardıklarını ama çalışmaktan vazgeçmeyeceklerini dile getiren Hasi, "Sıkı çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Hedeflerimize yönelik daha hırslı olmamız lazım. Şu anda takımlar görüyorsunuz daha iyiler bize karşı. Bizi durdurmak için çalışıyorlar. Mesela Konyaspor bizi durdurmaya yönelik kendilerini ayarlamıştı. Öyle bir maça çıktılar. Yani takımlar bizi durdurmak için artık bize karşı daha hırslılar. Bizim de daha iyi yollar bulmamız gerekiyor. Daha iyi olmamız gerekiyor. Kazandığınız zaman en iyisiniz. Kaybettiğiniz zaman da kötü olur. Bu normaldir. İleriye doğru adımlar attık. Bunu görüyoruz ama çalışmaya devam etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

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Hasi, büyümeye ihtiyaçları olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Tabii ki belli oyunculara ihtiyacımız olacak. Sezon uzun. Sakatlıklar oluyor, kartlar oluyor. Bunları biliyoruz. Önümüzdeki haftalarda yönetimle oturup konuşacağız. Kulübün nereye gitmek istediği ile alakalı, ona göre oyuncular alınır veya ihtiyaç halinde müdahaleler yapılır. Kulübün hırsıyla alakalı. Aslında kulüp nereye gitmek istiyor onu da baz alarak ona göre hamleler yapılır. Kulüple konuşacağız. Bir açıklama gerekiyorsa kulüp yapar zaten."

Nedim Şimşek de şu ana kadar yaptıkları transferde 'keşke yapmasaydık' dedikleri hiçbir transferlerinin olmadığını belirtti.

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Bu sezon sıfırdan bir takım kurduklarını söyleyen Şimşek, "Transferlerle ilgili hocamızla zaman zaman oturuyoruz ama şu anda bizim önümüzde Samsunspor maçı var. Hayati bir önem taşıyor. Bu maçtan kesinlikle üç puan alırız. Önümüzdeki haftadaki maçlarımıza bakacağız ama transferlerle ilgili kentimizin, halkımızın omuzlarımıza yüklediği yükün farkındayız. Buna göre bir transfer politikasını yönetim kurulumuzla oluşturacağız." ifadelerini kullandı.