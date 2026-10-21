Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri HAK-İŞ İl Başkanı Mehmet Aküzüm gazetecileri unutmadı

        HAK-İŞ İl Başkanı Mehmet Aküzüm gazetecileri unutmadı

        HAKİŞ Konfederasyonu Diyarbakır İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, basın mensuplarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününü kutladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 15:19 Güncelleme:
        HAK-İŞ İl Başkanı Mehmet Aküzüm gazetecileri unutmadı

        HAKİŞ Konfederasyonu Diyarbakır İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, basın mensuplarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününü kutladı.

        Aküzüm, demokrasinin güçlenmesi, toplumsal bilincin gelişmesi ve milletin doğru bilgiye ulaşması adına büyük bir özveriyle görev yapan basın mensuplarımızın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününü kutladığını söyledi. Aküzüm, ''Basın, yalnızca haber aktaran bir meslek alanı değil, aynı zamanda toplumun vicdanı, milletin ortak hafızası ve demokrasinin en önemli dayanaklarından biridir. Kalemini hakikatten, sözünü doğruluktan, duruşunu ise meslek ilkelerinden yana kullanan gazetecilerimiz, toplumun bilinçlenmesine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesine eşsiz katkılar sunmaktadır. Zaman zaman zorlu şartlar altında, büyük bir sorumluluk bilinciyle görev yapan gazetecilerimiz; kimi zaman bir kentin sevincine, kimi zaman bir ailenin hüznüne kimi zaman da insanlığın ortak vicdanını ilgilendiren olaylara tanıklık ederek tarihe not düşmektedir. Gece gündüz demeden sürdürülen bu emek, yalnızca haber üretmekten ibaret olmayıp aynı zamanda kamu yararını gözeten, toplumsal sorumluluk taşıyan ve gelecek nesillere güvenilir bir bilgi mirası bırakan kıymetli bir hizmettir. Özellikle yerel basınımız, şehirlerimizin nabzını tutan, vatandaşlarımızın sesini duyuran, kamu kurumları ile toplum arasında güçlü bir iletişim köprüsü kuran ve kent kültürünün yaşatılmasına katkı sunan önemli bir değerdir. Diyarbakır’ımızın sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkıda bulunan, şehrimizin sorunlarını ve beklentilerini kamuoyuna taşıyan yerel basın mensuplarımızın emeklerini ayrıca takdir ediyorum. Ayrıca ulusal basın mensuplarımızı da özverili çalışmaları dolayısıyla yürekten tebrik ediyorum. İnanıyoruz ki özgür, tarafsız, bağımsız, ilkeli ve sorumlu bir basın, güçlü bir demokrasinin, adaletli bir toplumun ve sağlıklı bir kamusal hayatın vazgeçilmez unsurudur. Gazeteciliğin temelinde yer alan hakikati arama iradesinin, meslek etiğine bağlılığın ve insan onuruna duyulan saygının her şartta korunması büyük önem taşımaktadır. Bu anlamlı gün vesilesiyle, mesleğini büyük bir fedakarlıkla icra eden tüm gazetecilerimize, muhabirlerimize, foto muhabirlerimize, kameramanlarımıza, editörlerimize ve basın emekçilerimize teşekkür ediyor, görevleri başında hayatını kaybeden basın mensuplarını rahmet ve saygıyla anıyorum'' dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        Sevda vahşet kurbanı! Arkadaşlık teklifini reddetti, öldürüldü!
        Sevda vahşet kurbanı! Arkadaşlık teklifini reddetti, öldürüldü!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Putin ve Witkoff arasında kritik görüşme
        Putin ve Witkoff arasında kritik görüşme
        11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Sapığa 30 yıl hapis
        11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Sapığa 30 yıl hapis
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Ünlü oyuncunun üç çocuklu hayatı
        Ünlü oyuncunun üç çocuklu hayatı
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri

        Benzer Haberler

        Vali Zorluoğlu, MOSTİM Projesi inşaat alanında incelemelerde bulundu
        Vali Zorluoğlu, MOSTİM Projesi inşaat alanında incelemelerde bulundu
        Amed SF Teknik Direktörü Besnik Hasi: "Sadece Samsunspor maçına odaklıyım"
        Amed SF Teknik Direktörü Besnik Hasi: "Sadece Samsunspor maçına odaklıyım"
        Diyarbakır'da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal'dan 30 Ekimde telaf...
        Diyarbakır'da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal'dan 30 Ekimde telaf...
        AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığından DBB'ye ziyaret
        AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığından DBB'ye ziyaret
        Diyarbakır'da menşei belirsiz yaklaşık 8 ton hayvansal iç yağ ve sakatat el...
        Diyarbakır'da menşei belirsiz yaklaşık 8 ton hayvansal iç yağ ve sakatat el...
        Çermikliler Derneği ve Yas Evi hizmete girdi
        Çermikliler Derneği ve Yas Evi hizmete girdi