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        AK Parti İl Başkanı Sümer ve AK Partili belediye başkanlarından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ziyaret

        AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Hamit Sümer ve AK Partili ilçe belediye başkanları Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 17:08 Güncelleme:
        AK Parti İl Başkanı Sümer ve AK Partili belediye başkanlarından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ziyaret

        AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Hamit Sümer ve AK Partili ilçe belediye başkanları Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

        Sümer, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

        "Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ayşe Serra Bucak Küçük ile Sayın Emin Ay'ı, Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, Çermik Belediye Başkanı Şeyhmus Karamehmetoğlu ve İl Başkan Yardımcılarımız Murat Beran Dilek ve Sadık Başar Gür ile ziyaret ettik. Ziyaretimizde, Diyarbakır'ımızın gelişimi, hemşehrilerimizin beklentileri ve talepleri ile şehrimizin geleceğine yönelik konular üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Nazik ev sahiplikleri ve misafirperverlikleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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