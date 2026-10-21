Diyarbakır'da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal'dan 30 Ekimde telafi konseri

Diyarbakır'da geçtiğimiz hafta yoğun yağış nedeniyle yarıda kalan Niran Ünsal konseri, 30 Ekim Cuma günü düzenlenecek telafi konseriyle yeniden müzikseverlerle buluşacak.

Diyarbakır'da 17 Ekimde Özbilek Garden'da düzenlenen Niran Ünsal konseri, gece boyunca etkisini artıran şiddetli yağış nedeniyle beklenmedik anlara sahne oldu. Açık hava konserinde yağışın aşırı şiddetlenmesi ve brandalı örtü sisteminde yaşanan çökme nedeniyle alandaki misafirler zor anlar yaşadı. Buna rağmen seyircilerin büyük bölümü, yağmur altında sanatçıyı alkışlamaya ve o anları cep telefonlarıyla kaydetmeye devam etti. Sanatçı Niran Ünsal da olumsuz hava şartlarına rağmen sahneden hemen ayrılmadı. İlk şarkısının ardından ikinci şarkısına da geçen Ünsal, müzikseverlerin yoğun ilgisi ve desteği eşliğinde performansını sürdürmeye çalıştı. Ancak yağışın giderek şiddetlenmesi nedeniyle konserin güvenli şekilde devam ettirilmesi mümkün olmadı ve program yarıda kaldı.

REKLAM

Yaşanan aksaklığın ardından Özbilek Garden yönetimi, geceye katılan ve konseri tamamlayamayan müzikseverlerin mağduriyetini gidermek amacıyla Niran Ünsal ile yeniden görüşerek telafi konseri için harekete geçti. Yapılan görüşmeler sonucunda konserin 30 Ekim Cuma günü yeniden düzenlenmesi planlandı. İşletme yönetimi, yaşananların kendileri için de üzücü olduğunu belirterek misafirlerin güzel bir konser deneyimi yaşamasının en büyük öncelikleri olduğunu ifade etti. Beklenmedik hava şartlarının yol açtığı aksaklığın ardından çözüm odaklı hareket eden işletme, müzikseverlere yarım kalan geceyi tamamlamak için yeni bir buluşma fırsatı sunuyor.

REKLAM

Niran Ünsal, 30 Ekim Cuma günü Diyarbakır Özbilek Garden'da müzikseverlerle yeniden buluşacak. Yağmur nedeniyle yarım kalan konser, bu kez müziğin ve dayanışmanın öne çıkacağı yeni bir geceyle tamamlanacak.