Diyarbakır'da Çermikliler Derneği ve Yas Evi hizmete girdi.

Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Toptancılar Sitesi civarında 826 metre kare arsa üzerine kurulu olan üç katlı çok amaçlı bina, inşaata başlandıktan yaklaşık bir yıl içerisinde hayırsever Çermikli iş adamlarının katkılarıyla tamamlanarak hizmet vermeye başladı. Alt katı yemekhane olarak tasarlanan binanın giriş katı ise yas evi olarak hizmet veriyor. Üst katı dernek hizmetleri olarak tasarlanan hizmet binasında toplantı salonu, mutfak, mescit gibi sosyal donatılarda yer alıyor.

Diyarbakır Çermikliler Dernek Başkanı Mehmet Hanifi Ergenekon, bu eseri Çermikli iş adamlarının destekleri ile uzun bir çaba sonunda ortaya çıkardıklarını söyledi. Ergenekon, ‘’İnşallah ilerleyen süreç içerisinde tüm hemşerilerimizin etkinliklerini gerçekleştireceğiz. Bu eser Çermiklilerin bir evi bir merkezi olarak düşünülüyor. Bu bina içinde bayan ve erkek taziye evlerinin bulunduğu, alt katta modern yemekhanelerin bulunduğu, üst katta ise etkinliklerimizi sürdüreceğimiz güzel bir dernek binası oldu. Beş tane işadamımızın sorumluluk alarak ve destek vererek bu eseri tamamladık. Bu yas evimiz sadece Çermiklilerin değil tüm hemşerilerimizin hizmetine sunulmuştur’’ dedi.