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        Silvan Devlet Hastanesinde 10 yılı aşkın aranın ardından beyin ve sinir cerrahisi ameliyatı gerçekleştirildi

        Diyarbakır Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde, 10 yılı aşkın bir aranın ardından beyin ve sinir cerrahisi alanında gerçekleştirilen başarılı operasyonla bir hasta sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 11:13 Güncelleme:
        Silvan Devlet Hastanesinde 10 yılı aşkın aranın ardından beyin ve sinir cerrahisi ameliyatı gerçekleştirildi

        Diyarbakır Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde, 10 yılı aşkın bir aranın ardından beyin ve sinir cerrahisi alanında gerçekleştirilen başarılı operasyonla bir hasta sağlığına kavuştu.

        Bel ve bacak ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvuran hasta, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Uzm. Dr. Alperen Kaya tarafından değerlendirildi. Yapılan klinik incelemeler sonucunda lomber spinal kanal darlığı tanısı konulan hasta, 9 Ekim 2026 tarihinde mikroskop eşliğinde gerçekleştirilen cerrahi operasyonla tedavi edildi. Ameliyatın ardından hastanede takip edilen hasta, tedavi sürecinin başarıyla tamamlanması üzerine 12 Ekim'de şifa ile taburcu edildi. Silvan'da 10 yılı aşkın bir aranın ardından beyin ve sinir cerrahisi ameliyatlarının yeniden gerçekleştirilmeye başlanması, ilçede sunulan sağlık hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve vatandaşların tedaviye yerinde erişimi açısından önemli bir gelişme oldu.

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        Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, ilçelerde sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalara dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

        ''Vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine yaşadıkları yerde ulaşabilmeleri en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor. Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanemizde 10 yılı aşkın bir aranın ardından yeniden beyin ve sinir cerrahisi ameliyatı gerçekleştirilmesi bizler için son derece kıymetli bir gelişmedir. Sağlık hizmetlerini yalnızca il merkezinde değil, tüm ilçelerimizde güçlendirmeyi hedefliyoruz. Hastanelerimizin teknik altyapısını ve uzman hekim kapasitesini geliştirerek vatandaşlarımızın ileri tetkik ve tedavi için il merkezine sevk ihtiyacını azaltmayı amaçlıyoruz. Bu başarılı operasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçen hekimimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."

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        Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, ilçe hastanelerinin sağlık hizmeti kapasitesinin geliştirilmesine ve vatandaşların nitelikli sağlık hizmetlerine erişiminin artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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