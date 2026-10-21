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        DBB'den bağımlılıkla mücadelede önleme ve iş birliği vurgusu

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle Üniversitesi Psikoloji Bölümü tarafından düzenlenen "Bağımlılıkta Güncel Yaklaşımlar" sempozyumunda yerel yönetimlerin bağımlılıkla mücadeledeki rolünü ele aldı. Sunumda önleyici sosyal hizmetler, danışmanlık çalışmaları ve kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 11:10 Güncelleme:
        DBB'den bağımlılıkla mücadelede önleme ve iş birliği vurgusu

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle Üniversitesi Psikoloji Bölümü tarafından düzenlenen "Bağımlılıkta Güncel Yaklaşımlar" sempozyumunda yerel yönetimlerin bağımlılıkla mücadeledeki rolünü ele aldı. Sunumda önleyici sosyal hizmetler, danışmanlık çalışmaları ve kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet yürüten Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Dicle Üniversitesi Psikoloji Bölümü tarafından düzenlenen "Bağımlılıkta Güncel Yaklaşımlar" sempozyumuna katıldı. Sempozyum kapsamında düzenlenen "Bağımlılıkla Mücadelede Sahadan Uygulamaya: Yerel Yönetimler, Sağlık Hizmetleri ve Sivil Toplumun Rolü" başlıklı panelde, merkezde görevli sosyal hizmet uzmanı Berfin Ayyıldız, "Önleme, Danışmanlık ve İş Birliğiyle Yerel Yönetimin Bağımlılık Alanındaki Rolü" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Sunum öncesinde merkez tarafından hazırlanan kamu spotu katılımcılara izletildi. Sunumunda bağımlılığın dil, din, ırk, meslek, cinsiyet ve gelir ayrımı gözetmeksizin herkesi etkileyebileceğine dikkat çeken Ayyıldız, bağımlılığın bir irade sorunu olarak değil, tedavi edilebilir bir sağlık sorunu olarak ele alınması gerektiğini vurguladı. Ayyıldız, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezinin koruyucu ve önleyici çalışmaları ile danışmanlık hizmetlerini anlattı. Merkezdeki hizmetlerin gizlilik, ayrım gözetmeme ve anadilde hizmet ilkeleri doğrultusunda sürdürüldüğünü belirten Ayyıldız, bağımlılıkla mücadelede bireylerin ve ailelerinin ihtiyaçlarına duyarlı bir yaklaşımın önemine dikkat çekti. Bağımlılıkla mücadelede kamu kurumları, sağlık kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin önemine değinen Ayyıldız, kent genelinde oluşturulan koordinasyon yapısı hakkında da katılımcılara bilgi verdi. Ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki kurumlarla yürütülen deneyim paylaşımı çalışmalarını aktardı. Yerel yönetimlerin toplumla doğrudan temas kurabilmesinin, ihtiyaçların erken tespit edilmesi ve bireylerin uygun hizmetlere yönlendirilmesi açısından önemli bir avantaj sağladığını belirten Ayyıldız, bağımlılıkla mücadelede bütüncül ve koordineli çalışmaların gerekliliğini vurguladı.

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        Toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik eğitimler, çocuklara yönelik önleme atölyeleri ve hane ziyaretlerinin yanı sıra bireylerin ve ailelerinin tedavi süreçlerine yönlendirilmesi ile tedavi sonrası sosyal uyumlarının desteklenmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

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