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        LÖSEV'in faaliyetleri Diyarbakır'da düzenlenen toplantıda tanıtıldı

        Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından Diyarbakır'da düzenlenen toplantıda, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgilendirme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 17:26 Güncelleme:
        LÖSEV'in faaliyetleri Diyarbakır'da düzenlenen toplantıda tanıtıldı

        Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından Diyarbakır'da düzenlenen toplantıda, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgilendirme yapıldı.

        Vakfın kentteki bilinirliğinin artırılması amacıyla bir otelde düzenlenen basın toplantısına, LÖSEV Diyarbakır İl Sorumlusu Barış Uzala, LÖSEV Basın İletişimleri Yönetmeni Deniz Akşimşek, LÖSEV Kurumsal İletişim Yönetmeni Gizem Onursal katıldı.

        Akşimşek yaptığı sunumda, vakfın çalışmaları ve sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgi vererek, lösemili çocuklar ve ailelere sağlık, eğitim, maddi ve sosyal destek sağlayan LÖSEV'in, tedavi sürecinden iyileşme sonrasına kadar bireylerin yanında olduğunu belirtti.

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        LÖSEV Kurumsal İletişim Yönetmeni Onursal ise gönüllülüğün önemine dikkat çekti.

        Programda, LÖSEV'in de desteğiyle hastalığını yenen Zeynep Özmen ile tedavisi süren kanser hastası Perihan Kaba yaşadıkları süreçleri anlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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