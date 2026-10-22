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        Avrupa Sinema Günleri Diyarbakır'da başladı

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ve AB Bilgi Merkezleri ortaklığıyla düzenlenen 4. Avrupa Sinema Günleri, Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen açılış programıyla başladı. 25 Ekime kadar devam edecek etkinlikte 16 ülkeden filmler izleyiciyle buluşacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 10:14 Güncelleme:
        Avrupa Sinema Günleri Diyarbakır'da başladı

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ve AB Bilgi Merkezleri ortaklığıyla düzenlenen 4. Avrupa Sinema Günleri, Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen açılış programıyla başladı. 25 Ekime kadar devam edecek etkinlikte 16 ülkeden filmler izleyiciyle buluşacak.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığına bağlı Sinebir’in ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğin açılışına çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi, sanatçı ve sinemasever katıldı. Açılışta konuşan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Muhabbet Erdoğmuş, kültür ve sanatın kentlerin geçmişleriyle bağ kurması ve geleceklerini birlikte inşa etmesi açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Diyarbakır’da farklı ülkelerden filmleri izleyicilerle buluşturmanın ve sanatçıları bir araya getirmenin önemine değinen Erdoğmuş, belediye olarak etkinliğe ev sahipliği yapmayı bir görev ve onur olarak gördüklerini ifade etti. Sinemanın herkes tarafından erişilebilir olması gerektiğini vurgulayan Erdoğmuş, sinemayı ücretli salonların sınırlarından çıkararak halkın erişebileceği bir hakka dönüştürmeyi ve bu yaklaşımı kültürel adaletin somut bir pratiği olarak sürdürmeyi amaçladıklarını söyledi.

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        Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Meclis Başkanı Şeyda Aslantaş da kentin güçlü bir kültürel mirasa sahip olduğunu belirterek bu mirasa yeni değerler katmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Aslantaş, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Açılış konuşmalarının ardından İspanya yapımı "Son Işıltılar" ve Belçika yapımı "Kaybetmeye Mahkum" filmleri izleyiciyle buluştu. Avrupa Sinema Günleri, 25 Ekim’e kadar Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek film gösterimleriyle devam edecek.

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