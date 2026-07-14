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        Diyarbakır'da şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi

        Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 22:06 Güncelleme:
        Diyarbakır'da şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi

        Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi.

        Merkez Yenişehir ilçesindeki Orduevi bahçesinde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Programda konuşan Vali Murat Zorluoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümünde şehit aileleri ve gazilerle bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

        15 Temmuz gecesi milletin tüm fertlerinin farklılıklarını bir kenara bırakarak aynı ideal etrafında kenetlendiğini, onların oyununu bozduğunu ve milli iradenin üzerinde hiçbir gücün olamayacağını tüm dünyaya gösterdiğini söyleyen Zorluoğlu, 15 Temmuz'un 86 milyonun hep birlikte verdiği şanlı direniş ve kutlu mücadelenin adı olduğunu ifade etti.

        "Aradan geçen 10 yıl bizlere birlik ve beraberliğimizin, yardımlaşma ve dayanışma azmimizin millet olarak en büyük gücümüz olduğunu bir kez daha göstermiştir" diyen Zorluoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin uygulamaya koyduğu 'Terörsüz Türkiye' süreci de var olan bu kardeşlik hukukumuzu tahkim edecek, ülkemizdeki iç barışı ve huzuru güçlendirecek, insan kaynağımız başta olmak üzere kaynaklarımızı kalkınmaya, büyümeye ve milletimizin refahına aktarmamıza zemin hazırlayacaktır." diye konuştu.

        Vali Zorluoğlu, devamında şunları kaydetti:

        "40 yılı aşkın bir süredir devam eden terör eylemlerinden kim faydalandı? En çok kim kazandı? Bu soruyu sormak lazım. Terör baronları, terör sektörü ve kandan beslenenler kazandı. Türkiye'nin gelişmesini, kalkınmasını, büyümesini, bölgesinde ve dünyada güçlü bir devlet olarak var olmasını engellemek isteyenler kazandı. Artık bu küresel oyunu, ülkemize karşı ortaya konulan bu kirli tezgahı ve aramıza ekilmeye çalışılan nifak tohumlarını söküp atmanın tam zamanıdır. Bugün bizlere düşen görev, 15 Temmuz ruhunu yaşatmak, şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, gazilerimizin fedakarlıklarını daima minnetle hatırlamak ve ülkemizin huzuru, güvenliği ve aydınlık yarınları için hep birlikte, el ele, gönül gönüle çalışmaktır."

        AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu da 15 Temmuz 2016'da Kurtuluş Savaşı'ndan sonra en büyük mücadeleyi verdiklerini söyledi.

        15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin bambaşka bir yere doğru evirildiğini ifade eden Ensarioğlu, "Türkiye artık sadece bu ülkede yaşayanların umudu değil, bütün coğrafyanın, mazlum devletlerin ve milletlerin umudu haline geldi. İnşallah bundan sonra Türkiye, Terörsüz Türkiye sürecini de başardıktan ve kendi içimizi tahkim ettikten sonra bambaşka bir yere doğru evirilecektir." dedi.

        Program, İl Müftüsü Celal Büyük'ün yaptığı duanın ardından sona erdi.

        Programa, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Burak Özan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Hamit Sümer, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile şehit ve gazi aileleri katıldı.

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