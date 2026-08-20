Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da servis şoförlerinden taleplerine ilişkin açıklama

        Diyarbakır'da servis şoförlerinden taleplerine ilişkin açıklama

        Diyarbakır'da servis şoförleri taleplerine ilişkin basın açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 17:15 Güncelleme:
        Diyarbakır'da servis şoförlerinden taleplerine ilişkin açıklama

        Diyarbakır'da servis şoförleri taleplerine ilişkin basın açıklaması yaptı.

        Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya gelen servis şoförleri adına açıklama yapan Diyarbakır Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Kenan Esin, servis rayiç bedellerini yetersiz bulduklarını söyledi.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle görüşmek istediklerini ama muhatap alınmadıklarını anlatan Esin, şunları kaydetti:

        "Türkiye'nin her tarafında araçlar servis yapıyor. Yakıt harcanıyor, şoför tutuluyor, sigorta ve kasko yapılıyor. Peki biz yapmıyor muyuz? Belirlenen rayiç bedelini yeterli bulmuyoruz. Esnafımızın hakkını, alın terimizi ve emeğimizin karşılığını istiyoruz."

        REKLAM

        Servis şoförlerinden Veli Bingöl ise belirlenen rayiç bedelleriyle servisçi esnafının mağdur edildiğini belirtti.

        Açıklamanın ardından servis şoförleri bir süre oturma eylemi yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye, Mısır ve Katar'dan 'Gazze' açıklaması
        Türkiye, Mısır ve Katar'dan 'Gazze' açıklaması
        Adalar açıklarında 24 saatte 100'ü aşkın deprem
        Adalar açıklarında 24 saatte 100'ü aşkın deprem
        Yapay zeka uçakların "kuyruk izini" değiştirecek
        Yapay zeka uçakların "kuyruk izini" değiştirecek
        Milyonluk buğday krizi cinayetinde son söz!
        Milyonluk buğday krizi cinayetinde son söz!
        Batrakov G.Saray için İstanbul'da!
        Batrakov G.Saray için İstanbul'da!
        Bilim dünyası şokta! Yeni organ keşfedildi
        Bilim dünyası şokta! Yeni organ keşfedildi
        Dobby’nin “mezarı” için rota değişti!
        Dobby’nin “mezarı” için rota değişti!
        Sibel Can'ın kıyafetine yorum yağdı
        Sibel Can'ın kıyafetine yorum yağdı
        Süresiz nafaka kaldırılacak, en az 5 yıl nafaka verilecek
        Süresiz nafaka kaldırılacak, en az 5 yıl nafaka verilecek
        "Kuduz kesinlikle ihmale gelmez" uyarısı!
        "Kuduz kesinlikle ihmale gelmez" uyarısı!
        "Ölümünden dört yıl önce yas tuttum"
        "Ölümünden dört yıl önce yas tuttum"
        "Kardeşimi kocası, 5.kattan iterek öldürdü!"
        "Kardeşimi kocası, 5.kattan iterek öldürdü!"
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        MSB: Suriye'deki üstte Türk askeri yoktu
        MSB: Suriye'deki üstte Türk askeri yoktu
        Trabzonspor Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Trabzonspor Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Bakan Şimşek'ten motorin açıklaması
        Bakan Şimşek'ten motorin açıklaması
        Livakovic adım adım Barcelona'ya!
        Livakovic adım adım Barcelona'ya!
        "Çok yakışıklı"
        "Çok yakışıklı"
        Beşiktaş Avrupa'da avantaj peşinde!
        Beşiktaş Avrupa'da avantaj peşinde!
        TEKNOFEST Mavi Vatan kapılarını açtı
        TEKNOFEST Mavi Vatan kapılarını açtı

        Benzer Haberler

        Amed Sportif Faaliyetler'de Nedim Şimşek ve Hasi transferi değerlendirdi
        Amed Sportif Faaliyetler'de Nedim Şimşek ve Hasi transferi değerlendirdi
        Diyarbakır OSB'de 5 MW'lık GES projesinde saha çalışmaları başladı
        Diyarbakır OSB'de 5 MW'lık GES projesinde saha çalışmaları başladı
        Diyarbakır'da yolcu otobüsü ağaca çıktı: 2 yaralı
        Diyarbakır'da yolcu otobüsü ağaca çıktı: 2 yaralı
        Ateşlediği havai fişek, yüzüne isabet etti
        Ateşlediği havai fişek, yüzüne isabet etti
        Diyarbakır'da otobüs şarampole devrildi: 2 yaralı
        Diyarbakır'da otobüs şarampole devrildi: 2 yaralı
        Diyarbakır'da 5 gencin tehlikeli paten yolculuğu kameraya yansıdı
        Diyarbakır'da 5 gencin tehlikeli paten yolculuğu kameraya yansıdı