Diyarbakır'da servis şoförlerinden taleplerine ilişkin açıklama

Açıklamanın ardından servis şoförleri bir süre oturma eylemi yaptı.

"Türkiye'nin her tarafında araçlar servis yapıyor. Yakıt harcanıyor, şoför tutuluyor, sigorta ve kasko yapılıyor. Peki biz yapmıyor muyuz? Belirlenen rayiç bedelini yeterli bulmuyoruz. Esnafımızın hakkını, alın terimizi ve emeğimizin karşılığını istiyoruz."

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle görüşmek istediklerini ama muhatap alınmadıklarını anlatan Esin, şunları kaydetti:

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